Все избирательные участки Минской области готовы к началу голосования

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области участки для голосования готовы принять избирателей. Об этом в беседе с представителями Миссии наблюдателей от СНГ заявила председатель Минской областной комиссии по референдуму Оксана Таранда, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минской области функционируют более 20 территориальных комиссий и почти 1 тыс. избирательных участков. "Сейчас организованно работают 23 территориальные комиссии. 929 избирательных участков Минской области подготовлены к началу голосования. Это немного меньше, чем на президентских выборах 2020 года. Численность избирателей на каждом участке не превышает 3 тыс. человек. Вчера областная комиссия обеспечила выдачу бюллетеней. В Минской области зарегистрировано более 1 136 000 избирателей. Во время голосования это количество может незначительно изменяться. 22 февраля начнется досрочное голосование. Мы готовы к проведению референдума", - рассказала Оксана Таранда.

Она отметила, что кроме открытых есть и закрытые участки для голосования. Они созданы на территории воинских частей, больниц и санаториев для граждан, которые по определенным причинам не могут явиться на общие участки. Проголосовать на них можно будет только в день проведения референдума. "Создано 37 закрытых участков для голосования. 4 из них находятся в воинских частях, остальные - в больницах и санаториях. На закрытых участках досрочное голосование не проводится, поэтому они будут открыты 27 февраля. Все остальные начнут работать уже в ближайший вторник. Сейчас члены избирательных комиссий дежурят на участках. Такая работа организована для того, чтобы участники голосования могли прийти и ознакомиться со списком избирателей. Так каждый гражданин сможет узнать, внесен ли он в список. Мы получили на 5% больше положенного количества бюллетеней. Это обеспечит как тех граждан, которые не были вовремя зарегистрированы из-за отсутствия, так и избирателей, которые случайно испортят бюллетень", - добавила председатель Минской областной комиссии по референдуму.

По ее словам, Минская область по числу избирателей находится на втором месте. Кроме того, срок подготовки к референдуму составил всего один месяц, в то время как к президентским выборам готовились четверть года. "Мы определяем общее количество избирателей. В соответствии с Избирательным кодексом исполнительные комитеты предоставляют имена граждан, которые зарегистрированы по месту жительства, чтобы их внесли в избирательные списки. По числу избирателей Минская область находится сразу после Минска. Итоговое голосование покажет, сколько людей проголосовало фактически. При проведении референдума задействовано 8457 национальных наблюдателей. Все они были аккредитованы комиссиями разного уровня. Это очень короткая кампания. Во время проведения референдума период подготовки к голосованию измеряется всего одним месяцем", - сообщила Оксана Таранда.

Она подчеркнула, что голосование на избирательных участках будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава по поводу текущей эпидемиологической ситуации в стране. Работники комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а на участках будут установлены санитайзеры. Еще одно новшество связано с отсутствием шторок на кабинках для голосования. "Мы приняли меры, отвечающие текущей эпидемиологической ситуации. Во-первых, на избирательных участках есть в наличии средства для обработки рук. Во-вторых, члены комиссии обеспечены масками. Все предписания, принятые Центризбиркомом совместно с Минздравом, нами соблюдены. Это регулярное проветривание, уборка, размещение людей на безопасном расстоянии друг от друга. Кроме того, ЦИК рекомендовал убрать шторы с кабинок для лучшей циркуляции воздуха", - отметила Оксана Таранда.

Председатель Минской областной комиссии по референдуму рассказала, как смогут проголосовать люди с подтвержденным COVID-19. По ее словам, они смогут проголосовать не только на территории учреждения здравоохранения, но и на дому. Кроме того, волонтеры на общих избирательных участках будут оказывать помощь людям с особенностями развития.

"Кроме бюллетеней мы обеспечены специальными трафаретами, изготовленными Центризбиркомом, для людей с ослабленным зрением. Людям, которые не имеют возможности подняться по ступенькам, помогут волонтеры. Они же помогут принять участие в избирательном процессе и людям с особенностями развития. Есть рекомендации и для больных COVID-19. Минздрав и Центризбирком проработали алгоритм взаимодействиями с больными. По избирательному законодательству гражданин имеет право голосовать на дому. Он любым образом должен известить об этом участковую комиссию. Его исключают из списка на общем участке для голосования и включают в список избирателей закрытого участка для голосования. Оттуда приедет автомобиль с членами избирательной комиссии закрытого участка и создаст для этого человека соответствующие условия для голосования. Есть особые рекомендации и для таких случаев. Это обязательное использование не только перчаток и масок, но и защитных костюмов. Это, конечно, вызывает определенные затруднения в работе. Мы понимаем, что между населенными пунктами могут быть большие расстояния. Но мы готовы работать и в таких условиях", - подвела итог Оксана Таранда.-0-