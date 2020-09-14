Все котельные Брестской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершается подготовка к осенне-зимнему периоду, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

"Подготовка к отопительному сезону уже заканчивается. Все 599 котельных получили паспорта готовности. На прошлой неделе этот вопрос мы закрыли. По жилфонду должно быть 44 паспорта. Оформили 43, остался один - в Пружанах, - рассказал Сергей Ананьев. - Основную часть работ выполнили, заготовили необходимый объем топлива. Но нужно еще переложить примерно 15 км тепловых сетей".

В этом году пандемия практически на треть сократила сезон подготовки к холодам. Предыдущий отопительный период закончился практически в мае. Из-за неблагоприятной эпидобстановки коммунальники в июне не отключали горячую воду для проведения профилактических работ.

В области подходит к концу модернизация трех котельных, которые переводят на местные виды топлива. До конца сентября введут в эксплуатацию котельные в агрогородке Дивин Кобринского района и рабочем поселке Речица Столинского района, немного позже запустят в Давид-Городке.

В ЖКХ наметили план модернизации котельных на ближайшие пять лет. "Это масштабные работы, на которые направляются большие деньги, привлекаются займы международных банков. Предварительно объекты согласованы. Они должны быть включены в государственную программу "Энергосбережение". Там будут четко прописаны сроки реализации проектов", - пояснил Сергей Ананьев. Восемь котельных намечено реконструировать за счет кредита Международного банка, реконструкцию еще одной профинансируют из областного бюджета.-0-