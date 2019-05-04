Все лесхозы Витебской области должны иметь собственное производство - Шерстнев

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Все лесхозы Витебской области должны иметь собственное деревообрабатывающее производство. Такое мнение высказал сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на встрече с представителями региональных и республиканских СМИ, директорами типографий, посвященной Дню печати, Дню работников радио, телевидения и связи.

"Политика в отношении лесохозяйств области выстроена: каждый лесхоз должен иметь собственное производство, где будет перерабатывать сырье в зависимости от своих источников и возможностей. Мой принцип такой: 99% древесины должно перерабатываться и продаваться из региона. Лес- это золотое дно для области. И рано или поздно мы к этому придем", - подчеркнул председатель облисполкома.

Наряду с этим Николай Шерстнев акцентировал внимание, что деревообрабатывающие цеха не сыграют основной роли в деле углубленной переработки древесины, а лишь дадут возможность устойчиво работать организациям. Дать высокую экспортную выручку и добавленную стоимость должны привлеченные производители, широко известные в мире. "С крупнейшими игроками на данном рынке у нас сейчас идут переговоры, с другими - уже выстраиваются более тесные отношения", - добавил он.-0-