Все районы Гомельской области приступили к посевной

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные предприятия всех районов Гомельской области приступили к посевной кампании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию региона.

К этому периоду в агросекторе была сформирована структура посевных площадей. Первый по плану - сев яровых зерновых культур. Под клин яровых отведено 596 тыс. га. Зерновые и зернобобовые посеют на площади более 116 тыс. га. Королеве полей юго-восточного региона - кукурузе - выделено 350 тыс. га, включая 79 тыс. га на зерно.

В этом году почти на 200 га к уровню прошлого года увеличат посевные площади под овощи. Полученный урожай, по подсчетам специалистов, позволит обеспечить жителей области свежей продукцией и заложить стабилизационный фонд на межсезонье.

Аграрии провели инвентаризацию посевов озимых крестоцветных культур (рапса и сурепицы): их сохранность достаточно высокая, состояние удовлетворительное.

Ход подготовки к весенней полевой кампании и начало посевной находятся на контроле председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Стоит задача провести работы в оптимальные сроки, с соблюдением всех технологий.-0-