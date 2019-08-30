Во время уборки кукурузы на силос. Фото из архива

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Все районы Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Всего в регионе под заготовку силоса из кукурузы отведено почти 238 тыс. га. Уже кукуруза убрана на площади 18,9 тыс. га, или 7,9%. Средняя урожайность зеленой массы составляет 182,2 ц/га.

Более 275,2 тыс. т собранной зеленой массы использовано для силосования, еще часть направлена на подкормку скота. "Из трав и кукурузы заложили почти 290 тыс. т силоса, или 6,4% от запланированного объема", - пояснила Елена Филипович.

По расчетам специалистов, урожай кукурузы, который сформировался на полях сельхозпредприятий региона, позволит решить вопрос обеспеченности кормами крупного рогатого скота, свиней, птицы.

В целом, по данным на утро 30 августа, на одну условную голову скота сельхозорганизациями заготовлено 6,15 ц кормовых единиц, что составляет 18,7% от запланированного.

Также заместитель начальника управления отметила, что в регионе практически завершили сев озимого рапса и сурепицы. Под эти культуры в области отведено 60 тыс. га. Набирают аграрии темпы и на уборке овощей.-0-