Все районы Гомельской области включились в уборочную кампанию зерновых культур

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области полным ходом идет уборочная кампания зерновых культур. Зерноуборочную технику вывели на поля во всех районах, сообщила заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на утро 10 июля, убрано более 19,2 тыс. га из 357 тыс. га, или около 5,4% посевных площадей яровых и озимых культур. Наиболее активно работы ведутся в южной зоне области, где в первую очередь убирают пшеницу (убрано около 11% всех площадей этой культуры), а также рожь, тритикале, другие культуры. "Урожайность невысокая: пока 23 ц/га. В некоторых районах, где погодные условия в период созревания зерновых культур были мягче, показатели выше. К примеру, 27-28 ц/га получают аграрии Мозырского, Речицкого, Ельского и Рогачевского районов", - рассказала Елена Филипович.

Вместе с тем уборочную кампанию значительно затрудняют погодные условия. После долгого периода засухи практически каждый день идут дожди. "Соответственно, комбайны не могут выйти в поле ранним утром и ждут, пока немного подсохнет", - уточнила замначальника управления. Необходимо учитывать и то, что значительные площади были повреждены засухой и ураганом, который прошел по большей части Гомельской области на прошлой неделе. Наиболее пострадали районы южной части региона: Брагинский, Лоевский, Гомельский, Речицкий и Добрушский. Около 78,3 тыс. га посевных площадей в регионе были повреждены.

По данным специалистов, бело-золотые поврежденные площади полей требуют уборки, а дожди не способствуют этому. "Фактически каждый день мы теряем долю урожая: созревшее зерно осыпается. Плюс осадки сопровождаются порывистыми ветрами, из-за чего наблюдается полегание площадей. Это еще один фактор, отрицательно воздействующий на уборку", - подчеркнула Елена Филипович.

Ааграрии региона стараются провести уборку в сжатые сроки. Однако делать какие-то прогнозы по срокам завершения кампании, когда каждый день идет дождь, затруднительно.

В настоящее время также активно идет заготовка кормов, кошение трав второго укоса, закладывается сенаж и силос из трав.-0-