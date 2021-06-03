Все районы Могилевской области приступили к массовой заготовке кормов

3 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области все районы приступили к уборке кормов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

Травостой в этом году хороший, потому важно качественно и своевременно проводить уборку, подчеркнули специалисты. Всего по области травы первого укоса необходимо убрать с 195 тыс. га. На сегодняшний день они убраны с 21 тыс. га.

"Уже заготовлено 810 т сена, более 180 тыс. т сенажа, по новым технологиям в полимерную упаковку уложено почти 6 тыс. т. Силоса заготовлено 8,5 тыс. т, - сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская. - Всего заготовлено 32,4 тыс. т кормовых единиц. На условную голову - 0,84 ц кормовых единиц (+0,6 ц к уровню прошлого года)".

Как отметила Лилия Гулинская, травы первого укоса в Могилевской области необходимо убрать до 20 июня. Работы по уборке кормовых единиц в области будут продолжаться до октября, подчеркнула она.

Всего по области необходимо заготовить 111 тыс. т сена, 1708 тыс. т сенажа и 1898 тыс. т силоса.-0-