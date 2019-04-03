3 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Все районы Витебской области включились в посевную кампанию. Последними сегодня к весеннему севу приступили Городокский и Россонский районы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

Подготовка почвы и первые выезды в поля труженики села региона проводили в конце прошлой недели с установлением стабильно теплой погоды. Разворачиваться массово сельхозработы в районах начали на текущей неделе. По состоянию на утро 3 апреля в области засеяно 9 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми (4,4% плана), 360 га ярового рапса (около 1%). Сев последней культуры только начался. Первыми к этой работе приступили в Браславском, Глубокском, Толочинском и Шарковщинском районах.

"Основные усилия аграриев сосредоточены на севе яровых культур, провести который планируется в течение двух недель. Готовность техники (тракторов) более 90%, есть необходимые запасы горючего, мобилизованы люди. Все настроены на продуктивную и максимально эффективную работу", - подчеркнули в облсельхозпроде.

В нынешнем году в структуре посевных площадей Витебской области зерновые и зернобобовые займут 417,4 тыс. га, крестоцветные - 110,8 тыс. га, лен - 15 тыс. га. Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составит 788,3 тыс. га. С учетом посеянных озимых зерновых и озимого рапса, многолетних трав на пашне необходимо будет посеять весной 400 тыс. га яровых культур. По предварительным прогнозам, озимые культуры достаточно хорошо прошли зимний период. Гибель посевов ожидается в пределах средних многолетних значений, не более 10%, что позволит избежать пересевов значительных площадей и облегчит аграриям проведение весенней посевной.-0-