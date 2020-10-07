"Все реагируют позитивно и просят сфотографироваться" - братья из Орши создали эксклюзивный трайк

7 октября, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мотоспортсмены-близнецы из Орши Андрей и Валерий Живуцкие построили необычный аппарат на трех колесах, соединив в одном корпусе мотоцикл и кабриолет. О своей уникальной разработке братья рассказали корреспонденту БЕЛТА.

На воплощение идеи конструкторы потратили около года. Делали кузов сами, красили, подбирали все необходимое, комплектующие покупали в Беларуси. В итоге под капотом эффектного трайка оказались надежный немецкий шестицилиндровый двигатель, коробка-автомат от внедорожника, передние тормоза от японского мотоцикла. Отдельная гордость - звук. Аппаратура установлена с катера - она водонепроницаемая, что важно для техники без крыши.

Перед началом работ Андрей и Валерий сделали чертеж, связались со специалистами Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, узнали все требования, чтобы трайк был допущен к движению на дорогах страны. "Вместе с сыновьями трудились, они помогали, подсказывали. Два раза переделывали тормоза, три - переднюю вилку. Подгоняли, доводили все до ума, чтобы аппарат хорошо управлялся и было приятно ездить. Сейчас и наши жены (тоже близняшки) рулят трайком и жизни радуются!" - признались братья.

В ширину трицикл получился 2 м, в длину - чуть более 4 м. Весит он больше 1 т. Свою новинку разработчиков звали показать на выставки в родной стране, России и Литве, но из-за пандемии все отменилось. Подобных аппаратов в Беларуси нет, в мире практически все модели делаются эксклюзивно и вручную.

По словам братьев, трайк всегда популярен на улицах Орши и ловит восхищенные взгляды прохожих. "Люди улыбаются, всем интересно, что это за техника. Родители с детьми просят сфотографироваться. Один позитив! Хотя когда начинали делать трайк, то многие говорили, что у нас ничего не выйдет. Мол, проект интересный, но довести его до конца невозможно. Но мы соблюдали технические требования и понимали, что все получится", - отметили конструкторы.

Братья Живуцкие - известные люди в мире мотоспорта. Они чемпионы Беларуси по мотокроссу на мотоцикле в коляске, занимали призовые места в международных соревнованиях, участвовали в этапе чемпионата мира в Украине. Любовь и интерес к мототехнике у них с детства. Еще подростками смастерили свой первый трайк - тогда он был деревянным.

Андрей и Валерий Живуцкие и их сыновья

Андрей и Валерий не скрывают, что трицикл был их мечтой и она уже реализована. Возникает вопрос - что дальше? "Мы не собираемся останавливаться и хотим сделать копию трайка. Все замеры, чертежи есть, знаем материалы. В задумках и новая модель еще одного транспортного средства, но уже двухколесного. Первые наброски сделали, в гараже стоит и "подопытный" мотоцикл", - добавили братья.

Первые заезды очередной новинки запланированы на следующий год.-0-

Фото Александра Хитрова