Все службы и организации Минска готовы к отопительному сезону и предстоящей зиме - Мингорисполком

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все службы и организации Минска готовы к отопительному сезону и предстоящей зиме. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все необходимые работы по подготовке Минска к отопительному сезону выполнены. Заменено более 100 км тепловых сетей, паспорта готовности получил 3091 потребитель тепловой энергии (100%) и 487 тепловых источников (100%). Все объекты социального назначения, здравоохранения, образования, Мингорисполкома, культуры, спорта и туризма также получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду", - отметил начальник управления.

Что касается предприятия "Горремавтодор", то 753 единицы техники готовы к предстоящей зиме. Навесное оборудование также подготовлено и будет установлено по мере необходимости.

Генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Сергей Рубанов сообщил, что для оперативного устранения возможных аварийных ситуации на каждом предприятии сформированы аварийно-восстановительные бригады. В настоящее время их 93 с численностью 245 человек.

По информации Сергея Рубанова, к зиме планируется заготовить 6628 т противогололедных реагентов.-0-