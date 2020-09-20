Все станции метро в Минске работают в штатном режиме

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все станции метро работают в штатном режиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 18.55 станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская" открыты", - рассказали в метрополитене.

В 18.20 были открыты станции "Фрунзенская" и "Немига".

Как сообщалось, станции были закрыты на вход и выход в целях обеспечения безопасности пассажиров. Поезда на них следовали без остановки.-0-