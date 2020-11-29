29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все станции минского метро открыты для пассажиров, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

"В 15.17 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", - отметили в Минском метрополитене, добавив извинения за доставленные неудобства.

Как сообщалось ранее, сегодня временно закрывались пять станций метро: "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская" и "Немига". Поезда следовали без остановки на этих станциях.-0-