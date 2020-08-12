Все вопросы нужно решать мирно, путем открытого диалога - работники "Минскоблгаза"

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все вопросы нужно решать мирно, путем открытого диалога. Такое мнение высказал сегодня журналистам начальник службы режимов газоснабжения и учета расхода газа УП "Минскоблгаз" Сергей Лысенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, конечно, обеспокоены тем, что сейчас происходит в стране, что кто-то выходит на улицы, пытается каким-то образом остановить работу производств. Это неправильно. Считаю, что если есть какие-то вопросы, то их необходимо решать мирно, путем открытого диалога", - сказал Сергей Лысенко.

Сегодня руководство предприятия встретилось с трудовым коллективом. "Мы обсуждали задачи, которые стоят перед нашим предприятием по обеспечению бесперебойного и безаварийного газоснабжения Минской области - как промышленных потребителей, так и населения. Работы предстоит много, мы нацелены на то, чтобы максимально эффективно ее выполнить. Все находятся на своих рабочих местах, ситуация на предприятии спокойная", - отметил начальник службы.

Инженер по торфобрикетному заводу 2-й категории службы подсобных производств УП "Минскоблгаз" Артем Цейтлин подчеркнул, что на предприятии большое внимание уделяют поддержке молодых специалистов. "Есть возможность профессионального роста, дополнительного образования. Планов у нас много. Сейчас важно, чтобы каждый на рабочем месте занимался своим делом. Тогда действительно будет польза как для предприятия, так и для страны в целом. Я как представитель молодежи выступаю за стабильное и спокойное будущее Беларуси", - заявил он.

Генеральный директор УП "Минскоблгаз" Юрий Куклицкий отметил, что предприятие работает в обычном режиме, работники приходят вовремя, никаких сбоев нет. Сегодня он обсудил с трудовым коллективом планы на будущее. "Мы ежегодно газифицируем около 25-30 населенных пунктов, подаем природный газ в примерно 10 тыс. домов. Перед нами в этом году стоит задача газифицировать последний городской поселок в Беларуси и подать туда природный газ. Мы должны обеспечить работу по газификации с нашими крупными потребителями, такими как Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Белорусская национальная биотехнологическая корпорация и другие", - констатировал гендиректор. Он также обозначил задачи предприятия по техническому перевооружению.

Юрий Куклицкий зачитал обращение руководства и актива "Минскоблгаза", адресованное всем работникам энергетической отрасли и промышленного комплекса страны. "Каждый из нас заинтересован, чтобы страна успешно развивалась, чтобы в ней сохранялись мир и спокойствие. Сегодня как никогда важна консолидация общества. В нем нет места агрессии, насилию и ненависти. Только вместе, объединяя усилия, мы сможем изменить жизнь к лучшему, добиться успехов в исполнении наших планов и замыслов. В единстве белорусов - будущее нашего государства, будущее наших детей. Мы за стабильность и мир, за дальнейшее развитие нашего предприятия, за сильную Беларусь!" - говорится в заявлении.-0-

Фото Максима Гучека