Всебелорусская пионерская елка пройдет 27 декабря в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская пионерская елка пройдет 27 декабря в выставочном комплексе "Белэкспо" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Александра Гончарова.

"В главной пионерской елке в столице примут участие 320 октябрят и пионеров со всех областей и города Минска. Это самые активные и талантливые ребята, которые на протяжении года становились победителями и призерами пионерских конкурсов разного уровня. Ребята станут зрителями детского мюзикла "Новогодняя академия" и окунутся в атмосферу новогодней сказки, встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами", - рассказала Александра Гончарова.

Кроме того, для ребят будут работать интерактивные площадки. "Будут организованы веселые конкурсы и подвижные игры. Ребята смогут превратиться в своего самого любимого сказочного персонажа с помощью аквагрима, а обаятельные ведущие-аниматоры сделают праздник веселым и зажигательным", - отметила председатель ЦС БРПО.

В завершении пионерской елки каждый участник получит сладкий подарок от Белорусской республиканской пионерской организации.-0-