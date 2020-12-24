Всебелорусская пионерская елка пройдет в Минске 28 декабря

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская пионерская елка пройдет 28 декабря в национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Уже третий год подряд в преддверии Нового года лучшие пионеры страны встречаются в Минске. Всебелорусская пионерская елка объединит около 300 активистов. Это лидеры областных и республиканской детских палат, победители таких проектов, как интеллектуальная игра "Пионерский квиз", фестиваль-конкурс "Огонек приглашает друзей", "Вотчына.by", активные участники онлайн-проектов "Пионерская онлайн-смена", "По следам Победы", "#клевыеканикулы", - рассказала Александра Гончарова.

В этом году с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер для пионеров подготовлены невероятные сюрпризы и подарки. "Их ожидают новые знакомства, сказочные фотозоны, встреча с талисманом организации - рысенком Огоньком, новогодняя квест-сказка "Приключения в Снеговичной стране", - отметила председатель ЦС БРПО.

Александра Гончарова добавила, что Всебелорусская пионерская елка станет ключевым мероприятием Белорусской республиканской пионерской организации во время акции "Чудеса на Рождество".-0-