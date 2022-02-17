Всебелорусская студенческая лыжня пройдет в Минске 20 февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20 февраля пройдет всебелорусская студенческая лыжня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Республиканское спортивно-массовое мероприятие "Всебелорусская студенческая лыжня - 2022" пройдет на минской городской лыжероллерной трассе в микрорайоне Веснянка. Участниками забега станут студенты 30 вузов Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Пинска и Горок. Впервые участвовать в спортивном празднике будут 20 учащихся учреждений среднего специального образования Минска, Минской и Гомельской областей. Планируется, что на старт выйдут около 660 человек.

На открытии мероприятия молодых спортсменов поприветствуют почетные гости из Министерства образования, Министерства спорта и туризма, представители Минского горисполкома, Белорусской ассоциации студенческого спорта.

Начало регистрации в 11.00. Церемония открытия начнется в 12.30.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Минский городской исполнительный комитет и Белорусская ассоциация студенческого спорта.-0-