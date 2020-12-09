Всебелорусское народное собрание определит новый путь развития страны - мнение

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание определит новый путь развития страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский.

"Всебелорусское народное собрание определит новый путь развития страны. Одной из основных его тем станут изменения в Конституцию. Собрание подведет итог работы диалоговых площадок, которые проходили по всей стране, и общественных приемных, где каждый желающий мог высказать идеи, предложения и даже проекты. На Всебелорусском народном собрании будут объединены все лучшее предложения, которые лягут в основу дальнейших преобразований в стране", - сказал Владимир Павловский.

По словам первого секретаря обкома, могилевская молодежь принимает активное участие в созидании будущего своей страны. "Приятно отметить, что ребята приходили на встречи не просто с проблемой - они ее прорабатывали и предлагали различные решения. Конечно, нас больше волновали вопросы молодежной политики, в том числе отсутствие в стране учебного заведения, которое готовило бы специалистов по работе с молодежью, - отметил Владимир Павловский. - Именно при такой форме работы можно обозначить ключевые вопросы и проблемы из разных сфер жизни людей. После детальной проработки они будут выноситься на Всебелорусское собрание. Это будет своеобразная обратная связь с населением, потому что работа построена на конкретных предложениях и вопросах людей".-0-