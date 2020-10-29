Всебелорусское народное собрание стоит закрепить в Конституции как значимый форум - мнение

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Статус Всебелорусского народного собрания как форума, на котором обсуждаются самые важные вопросы развития страны, стоит закрепить в Конституции. Такое мнение высказал во время круглого стола по актуальным вопросам конституционной реформы и партийного строительства директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас уже сложилась такая традиция: самые важные вопросы развития государства, страны обсуждать на Всебелорусском народном собрании - представителями различных слоев общества, движений, организаций. Практика показала, что это достаточно серьезный форум. Поэтому, коль это уже и традиция (надеюсь, так будет и дальше продолжаться), наверное, его стоит закрепить в Конституции", - отметил Григорий Бысюк.

По его словам, еще раньше вопросы конституционной реформы обсуждались в коллективе мемориального комплекса. В том числе прозвучало предложение по статусу Всебелорусского народного собрания. "Это позиция моя и некоторых членов коллектива мемориала. Я думаю, некоторые предложения, которые на диалоговых площадках вносят жители Бреста, найдут отклик на очередном Всебелорусском народном собрании", - сказал директор мемориала.

Круглый стол на тему конституционной реформы и партийного строительства, который состоялся в поселке Мухавец Брестского района, продолжил серию панельных дискуссий по актуальным вопросам социально-экономического развития страны. В качестве экспертов на диалоговой площадке выступили ученые историки и юристы из Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. В дискуссии приняли участие представители органов государственного управления, руководители общественных организаций, депутаты.-0-