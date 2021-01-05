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05 января 2021, 09:06

Всебелорусское народное собрание - возможность донести до власти пожелания жителей глубинки - мнение

Александр Гордецкий
Александр Гордецкий
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5 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На VI Всебелорусском народном собрании у избранных в районах участников форума будет возможность рассказать широкой аудитории о пожеланиях и проблемах жителей не только больших городов, но и сельской глубинки. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Ходцевского сельсовета Сенненского района Александр Гордецкий.

В числе трех участников VI Всебелорусского народного собрания, которые представят Сенненский район, будет и глава Ходцевского сельсовета Александр Гордецкий. Он впервые посетит такой масштабный форум. "Ожидания от участия во Всебелорусском народном собрании большие. Хотелось бы, чтобы пожелания жителей нашего сельсовета и всего района были услышаны и воплощены в жизнь", - поделился он.

В сельсовете проживают 1342 человека. Их насущные проблемы руководство решает в кратчайшие сроки. Среди главных забот сельчан - благоустройство населенных пунктов: расчистка или ремонт дорог, уличное освещение, обкос придомовой территории. Весной к этому добавляется обработка земельных участков, летом - уборка урожая, который своими силами не все могут собрать.

В 43 населенных пунктах сельсовета, два из которых - агрогородки, не всегда можно уследить за всеми нуждами населения. Но в этом случае помогают старосты деревень. Они лучше других знают, что волнует односельчан и что стоит на первом плане в той или иной деревне.

"Главная проблема сегодняшней глубинки в том, что люди уезжают в города. В нашем сельсовете есть деревни, где живут и по одному человеку, причем преклонного возраста", - отметил Александр Гордецкий. Оживить сельсовет, по его мнению, можно. Для этого здесь есть перспективы в строительстве как жилья, так и перерабатывающих предприятий. В качестве сырья на таком предприятии можно использовать сельхозпродукцию.

Появление нового производства поможет решить еще один насущный вопрос для сельской местности - закрепление молодых кадров. "Молодежь стремится отработать положенный после учебы срок и уехать за длинным рублем, хотя, по сути, здесь есть работа и неплохой заработок. Предприятия обеспечивают своих специалистов жильем. А для строительства новых домов в сельсовете есть свободные участки", - рассказал Александр Гордецкий. Он добавил, что в этом году три многодетные семьи за счет материнского капитала либо построили, либо приобрели более просторное жилье и остались в районе.

Кроме аграрного направления, реально развивать здесь и сферу туризма. Только на территории Ходцевского сельсовете расположено около 10 озер, а в Сенненском районе их больше 80. "Для улучшения благосостояния желающие могут открыть свое дело в области агроэкотуризма. Здесь живописные места, чистый воздух - чем не основа для создания агроэкоусадьбы? Тем более что условия для такого бизнеса вполне выгодные: налог составляет всего одну базовую в год", - подчеркнул председатель сельсовета.

Также для полноценной жизни в глубинке нужно поддерживать и социальные объекты. В Ходцах есть Дом культуры, библиотека, детский сад - средняя школа, музыкальная школа, филиал СДЮШОР, тренажерный зал для взрослых, амбулатория, три магазина. В отдаленные деревни ездит автолавка. "Все социальные нормы выполняем, хоть инфраструктура немного уступает той, что есть в райцентре. Но до Сенно отсюда всего 20 км, регулярно ходит транспорт. Да и до Витебска 30 км, транспортное сообщение налажено хорошо. Поэтому наш агрогородок - неплохой вариант для жителей городов, уставших от шума и пыли", - гостеприимно пригласил Александр Гордецкий на сенненскую землю.

Глава сельсовета не понаслышке знает, что нужно сельчанам. Он регулярно встречается с населением, выслушивает предложения по улучшению состояния деревень. Как правило, все насущные вопросы решаются оперативно и сообща.

Жители охотно откликаются на мероприятия по наведению порядка на земле, благоустройству кладбищ, мест захоронения воинов Великой Отечественной войны. С такими отзывчивыми земляками любое дело по плечу. Как раз тему поддержки глубинки, создания новых предприятий и рабочих мест для сельчан деятельный глава Ходцевского сельсовета и хотел бы затронуть на VI Всебелорусском народном собрании.-0-

Фото Александра Хитрова

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