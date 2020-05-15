Всегда приятно, когда работа оценивается по достоинству - врач

15 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Указ Президента №131 позволил стимулировать медиков морально и материально, ведь всегда приятно, когда твою работу оценивают по достоинству. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель главного врача по медицинской части Могилевской больницы №1 Алексей Щербинский.

"Для всех медицинских работников стало приятной неожиданностью издание указа, предусматривающего дополнительную материальную поддержку медиков, находящихся сегодня на передовой борьбы с COVID-19, - отметил собеседник. - Когда мы только приступили к работе с COVID-пациентами, никто о дополнительных выплатах не помышлял и разговора о них не заводил. В нашем учреждении с самого начала лечебный процесс строился не с целью получения предполагаемых финансовых выгод, а исключительно с позиции качества оказания медицинской помощи. Честно признаться, мы даже не думали, что этот вопрос обсуждается на государственном уровне. И когда люди получили зарплату за апрель с учетом предусмотренной надбавки, они почувствовали большую поддержку и участие со стороны государства".

За последние недели нагрузка на медицинских работников возросла в разы. Соответственно появилась необходимость сделать ее соизмеримой с уровнем материальных выплат. "В первую очередь возросла ответственность, ведь идет постоянный контакт с носителями коронавирусной инфекции, относящейся к группе особо опасных инфекций, - пояснил Алексей Щербинский. - Также у медиков изменились условия выполнения повседневной работы. Ведь совершенно разные вещи - отработать положенную трудовую смену в обычном режиме или же в средствах индивидуальной защиты".

"Нагрузка не повлияла на изменение в сторону увеличения рабочих смен, потому что их продолжительность определяется трудовым законодательством и не может превышать 24 часа, - отметил собеседник. - Однако изменился формат работы, без чего людям было бы тяжелее в сложившейся ситуации. Если раньше это была непрерывная трудовая смена, то сейчас это взаимозаменяемая работа, которая дает возможность сотрудникам сделать во время дежурства небольшой перерыв, немного отдохнуть и восстановить силы".

По словам специалиста, сложно провести параллель между уровнем нагрузки, качеством оказания медицинской помощи и количеством денежных выплат, потому что такого рода вопросы всегда вызывают двоякое мнение. "Установленные указом выплаты, на мой взгляд, являются достойными, - сказал Алексей Щербинский. - Врачи получают немного большую сумму, медсестры и санитарки - чуть меньшую, и в этом видится определенная логика. Конечно, в грязной зоне находятся все, но степень возложенной на каждого ответственности разная. Совершенно очевидно, что врачи юридически отвечают за жизнь и здоровье пациента, поэтому они рассчитывают на большую степень материальной компенсации".

Суммарно количество надбавок за апрель в Могилевской больнице №1 составило более Br300 тыс. Денежную компенсацию получили все сотрудники, которые работали в непосредственном контакте с COVID-пациентами. Причем степень выплаты четко коррелировала с количеством времени, которое было затрачено на работу с этими больными. В противном случае было бы несправедливо, если бы, к примеру, врач-реаниматолог, который дежурит в грязной зоне сутками, и врач-эндоскопист либо другой специалист-консультант, сделавший коронавирусным пациентам 5 исследований (консультаций) в месяц, получили бы на выходе одинаковые суммы.

В отношении и медицинского, и немедицинского персонала вопросы о премировании в больнице решает комиссия по материальному стимулированию. Ежемесячно путем обсуждения и голосования она определяет перечень сотрудников, которым положены дополнительные выплаты в условиях, связанных с COVID-инфекцией. К примеру, если сотрудник проводил ремонт аппаратуры, которая находится в грязной зоне в непосредственной близости с пациентом, он обязательно получит прибавку к зарплате четко в соответствии с указом Президента.

"Выплаты, которые были произведены в нашей больнице за апрель, нашли и понимание, и удовлетворение в коллективе, - подчеркнул собеседник. - Мы поговорили с каждым и разъяснили, почему эти выплаты состоялись и именно в таком размере. Некоторые моменты пришлось разъяснять дополнительно - например, что так называемые COVID-надбавки начинают рассчитываться только со дня работы с пациентом. Наш стационар начал в системном и массовом потоке принимать больных с 6 апреля. Соответственно, если в конкретном отделении 10 дней пациентов с коронавирусной инфекцией не было, а 20 календарных дней - они были, то в расчетном листке прописана сумма в размере 2/3 от установленной выплаты. Вместе с тем каждый спорный случай мы разбираем индивидуально и при необходимости производим перерасчет".

Могилевская больница №1 с 2 апреля полностью перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19, пневмониями и острыми респираторными инфекциями. Стационар учреждения здравоохранения работает круглосуточно. Ежедневно сюда обращаются 50-55 человек. Изо дня в день с больными работают порядка 100 врачей, почти 400 медсестер и около 200 санитарок.-0-