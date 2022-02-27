"Всей семьей на референдум". Представительницы БСЖ в Гродненской области поздравят избирателей

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Гродненской области продолжается акция "Всей семьей на референдум". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Гродненской областной организации БСЖ Ирина Степаненко.

"С первого дня голосования мы начали поздравлять и поощрять тех жителей нашей области, которые пришли проголосовать на участок всей семьей. Во всех районах активно подключились к инициативе. Например, в Вороновском районе наши представительницы дошли даже до ЗАГСа, они поздравили и пригласили проголосовать досрочно только что созданную семью. Сегодня мы продолжаем поздравлять тех, кто всей семьей пришел на участки, чтобы выразить свое мнение по поводу внесения изменений и дополнений в Конституцию", - рассказала Ирина Степаненко.

К слову, более 5 тыс. представительниц Союза женщин Гродненской области вошли в состав участковых комиссий на всех уровнях, 635 женщин стали наблюдателями.

"Представительницы нашей организации с самого начала, еще с момента обсуждения проекта Конституции, активно включились в работу. Мы провели более 120 встреч и диалоговых площадок. Было разработано и направлено много предложений. И, что немаловажно, многие из них были грамотно продуманы и нашли отражение в новом проекте Основного закона. К примеру, поддержано предложение о поддержке уязвимых категорий населения, новшество о семейных ценностях и ответственности родителей за воспитание детей", - добавила Ирина Степаненко.

Что касается исторической памяти, то Гродненская областная организация БСЖ уже много лет реализует проект "Память. Единство. Победа" по созданию визуального музея под открытым небом на территории всей Гродненской области. Создаются и устанавливаются информационные таблички на трех языках с QR-кодами, которые размещают на месте событий времен Великой Отечественной войны. Уже установлены 104 такие таблички. Проект заинтересовал Совет Министров, и практику жительниц области распространили на всю страну.

По итогам конституционного референдума 1 марта Гродненская областная организация БСЖ проведет масштабный форум "Объединяя наши усилия, мы определяем будущее", на который соберется около 1 тыс. представительниц организации.-0-

Фото Леонида Щеглова