Всем будет проще. Директор гимназии развеяла опасения выпускников из-за централизованного экзамена

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новшества, связанные с введением с 2023 года двух централизованных экзаменов, добавляют объективности и упрощают работу для учеников и учителей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор столичной гимназии №24 Татьяна Лукша, комментируя изменения в образовательном процессе.

"Наконец-то принята долгожданная новая редакция Кодекса об образовании. Родительская общественность и педагоги ее давно ждали. Все-таки время быстротечно, оно вносит свои коррективы. Теперь все недочеты, нюансы скорректированы законодательно. Конечно, одно из нововведений коснулось итоговой аттестации выпускников, которые заканчивают школу и получают общее среднее образование", - отметила директор столичной гимназии Татьяна Лукша. Она напомнила, что новая редакция Кодекса об образовании с 2023 года предусматривает проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования в виде централизованных экзаменов. Они будут проводиться по двум предметам: по одному из двух государственных языков ( русскому или белорусскому - на выбор) и по математике.

Татьяна Лукша также развеяла опасения учеников и родителей, которых волновал уровень заданий. Директор гимназии отметила, что ранее у тех, кто занимался по предмету на повышенном уровне, выпускной экзамен также предусматривал повышенную сложность заданий. Однако опасаться на вводимом с 2023 года централизованном экзамене сверхсложных заданий не стоит.

"Задания для централизованного экзамена будут разработаны по базовому уровню. Поэтому переживать, что уровень заданий на экзамене будет повышенный или углубленный, не стоит. Все будут писать на одном и том же базовом уровне", - заверила директор.

С точки зрения руководителя учреждения образования введение централизованного экзамена решает как минимум два вопроса. Во-первых, речь про объективность оценки. "Сдавать централизованный экзамен выпускники будут не на базе своих учреждений образования, а в определенных пунктах, которые будут определены РИКЗом. Это базы высших учреждений образования и средних специальных учреждений, которые уже прошли опыт ЦТ. Без присутствия своих учителей, все в равных условиях", - подчеркнула Татьяна Лукша.

Кроме того, нововведения позволят уменьшить нагрузку на выпускников, которым приходилось готовиться сразу и к выпускным, и к вступительным экзаменам. "Раньше дети сдавали итоговые выпускные экзамены за курс общего среднего образования и готовились к ЦТ. По сути, школьники делали двойную работу: писали по русскому или белорусскому изложение, по математике - контрольную работу. И в это же время необходимо было готовиться к тестированию. А сейчас у них будет одна определенная форма централизованного экзамена. Это упрощает работу для учителей и детей", - отметила директор.

Что касается волнующего будущих выпускников вопроса о возможности повысить бал аттестата за счет лучшей оценки по экзамену, Татьяна Лукша отметила, что в аттестат, как и ранее, будет выставляться среднеарифметический бал между годовой отметкой по предмету и отметкой за централизованный экзамен.

Также Татьяна Лукша подчеркнула, что в связи с введением централизованного экзамена по языкам и математике ЦТ по этим предметам проводиться не будет.-0-

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