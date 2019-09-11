11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная неделя предпринимательства пройдет 18-24 ноября в Минске и Бресте, сообщили сегодня на пресс-конференции организаторы, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе основных событий недели - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и первый Региональный форум предпринимательства 20 ноября в Бресте. Также состоятся конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle, награждение лучшего ментора 2019 года.

"Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси в этом году будет максимально заточена под мероприятия в регионах. Есть и вторая особенность. Сейчас все больше и больше идет цифровизация различных процессов, потому надеюсь, что на мероприятиях недели будет раскрываться цифровая повестка, - сказал заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич. - В прошлом году правительство стало партнером Всемирной недели предпринимательства в Беларуси. Число партнеров этого события растет, среди них есть банки. Финансовые институты активно играют на поле развития предпринимательства, разрабатывают продукты, которые обеспечивают финансовую доступность поддержки бизнеса. В этом контексте мы видим, что, возможно, активность правительства должна смещаться в сторону нефинансовой поддержки, и мы сейчас этим занимаемся".

Он отметил, что в соответствии с современными тенденциями в Беларуси принимаются новые нормативно-правовые акты. Например, был принят указ №326 "О совершенствовании лицензирования". Постановлением Совета Министров №604 от 9 сентября 2019 года утверждено типовое положение об областном (районном) совете по развитию предпринимательства. "Есть еще кое-какие заготовки, которые мы обсуждаем с бизнес-сообществом", - добавил замминистра.

Во время Всемирной недели предпринимательства традиционно планируется наградить лучших предпринимателей года в Беларуси. Минэкономики уже подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - это глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси уже стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация (IFC), посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и проект по развитию местных инициатив ПРООН.-0-