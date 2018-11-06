Всемирный банк инвестировал в модернизацию Малоритской СШ свыше $700 тыс.

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите сегодня торжественно открыли после капитального ремонта спортивный зал средней школы №2, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич, педагоги и учащиеся, родители.

Капремонт спортзала проводился по проекту "Модернизация системы образования Республики Беларусь" за счет средств займа Всемирного банка. Проектированием объекта занимались специалисты ОАО "Полесьежилстрой". В роли генподрядной организации выступила литовская компания Pozeminiai darbai. Работы велись с марта по октябрь текущего года. Всего было затрачено $319,6 тыс. На эти средства строители обновили кровлю здания, выполнили тепловую изоляцию наружных стен и модернизировали внутренние помещения. Новый вид приобрели детские раздевалки и тренерские комнаты, санузлы, помещение для хранения спортивного инвентаря, комната для техперсонала. Кроме того, объект оборудован элементами безбарьерной среды: в корпусе предусмотрена подъемная платформа с вертикальным перемещением для инвалидов-колясочников.

Ввод в эксплуатацию современного объекта спортивного назначения позволит качественно организовать образовательный процесс, отметили в учреждении образования. Кроме того, школьный спортзал станет дополнительной площадкой для проведения районных спортивно-массовых мероприятий.

Два года назад за счет средств займа Всемирного банка в школе была реконструирована столовая. Было затрачено $403,6 тыс. До конца года в учреждении образования по этому же проекту планируется оснастить кабинеты химии и биологии современным учебно-лабораторным оборудованием.

Сейчас в Брестской области по проекту "Модернизация системы образования Республики Беларусь", который рассчитан на 2016-2020 годы, работы ведутся на двух объектах. В СШ №1 Каменца завершается ремонт пищеблока, а в Ружанской СШ Пружанского района модернизируют стадион. Еще по шести объектам (Телеханская СШ Ивацевичского района, Песковская СШ Березовского, Молотковичская СШ Пинского, Рудская СШ Ивановского и Федорская СШ Столинского районов, а также гимназия в Ляховичах) идет заключение контрактов. Всего в проект включено 34 учреждения общего среднего образования региона. На проведение реконструкции и капитальных ремонтов, а также оснащение школ современным учебно-лабораторным оборудованием выделен заем Всемирного банка в размере $10,6 млн.-0-