Всемирный день велосипеда отпраздновали в Минске

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялся велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

В церемонии открытия праздника принимали участие ректор БГУФК Сергей Репкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыев, олимпийский чемпион по велоспорту Владимир Каминский, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту Дмитрий Толкачев.

"Велодвижение в нашей стране развивается динамично. Строятся велодорожки, все больше людей пересаживаются на этот вид транспорта. Прекрасно, что у велосипеда появился такой праздник, который объединяет представителей разных стран и народов", - сказал Сергей Репкин. Ректор БГУФК выразил надежду, что в следующем году в Беларуси мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню велосипеда, пройдут более масштабно.

Назаргулы Шагулыев поблагодарил белорусскую сторону за участие в велопробеге, а также за то внимание, которое уделяется в стране развитию велодвижения и профессионального велосипедного спорта, в том числе подготовке специалистов для Туркменистана. "Велосипед не случайно удостоился праздника от ООН. Это доступный, экологически чистый вид транспорта. Его выбирают те, кто заботится об окружающей среде, а также собственном здоровье. В Туркменистане этот праздник отмечается широко. В велозабеге приняли участие тысячи граждан во главе с руководством страны. Уверен, эта инициатива будет развиваться", - отметил он.

Дмитрий Толкачев рассказал о той работе, которая была проделана для создания в стране современной велосипедной инфраструктуры. "Велодорожки, которые есть в наших городах, собирают множество любителей и в будни, и в выходные. Для профессионалов также созданы отличные условия. Главное достижение - велодром "Минск-Арены". На нем уже выросла целая плеяда сильных гонщиков, которые побеждают на крупных международных стартах, включая чемпионаты мира", - подчеркнул он.

Всемирный день велосипеда отмечают в мире с апреля 2018 года. Резолюция об учреждении нового праздника была принята на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана. Соавторами документа стали представители 56 государств. Участниками велопробега стали члены национальной команды Республики Беларусь по велоспорту, а также студенты и преподаватели БГУФК.-0-

Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН. В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Минск. Далее расположились Казань, Екатеринбург, Калининград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

Фото Министерства спорта и туризма