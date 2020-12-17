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17 декабря 2020, 17:47

Всякий гриб знает свой срок

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
У подножия Каменецкой вежи
Сырный вкус Беловежской пущи

Крестьянско-фермерское хозяйство с красивым названием "Грибная страна" Барановичского района – один из крупнейших сельскохозяйственных комплексов у нас в стране. Его основной продукцией является здоровый высокобелковый, экологически чистый диетический продукт – шампиньоны.

Глава хозяйства Антон Пужевич – человек необычный. До 2007 года работал в Минске юристом в одной из негосударственных финансовых структур. Потом резко поменял сферу деятельности и решил профессионально заняться грибоводством. Узнав о существовании в Барановичском районе Брестской области проблемного сельхозпредприятия в стадии ликвидации, взялся за его реанимацию. В итоге то, что было начато из "спортивного интереса", превратилось в серьезный бизнес и образ жизни. С Антоном Пужевичем мы поговорили об этом интересном и необычном направлении сельхозбизнеса.

– Антон, все-таки шампиньоны – это деликатес или повседневная еда?

– Можно сказать, что деликатес, постепенно становящийся повседневной едой. Грибы всегда являлись составной частью белорусской национальной кухни: их консервировали, сушили, тушили и варили. Но так сложилось, что в нашей стране объем потребления свежего культивированного гриба долгое время был небольшим. Многие любят "тихую охоту", но дары леса редко едят свежими, их традиционно консервируют и ставят на стол только по праздникам. Сегодня же на развитие белорусского грибоводства влияют сразу два фактора: традиции славянской кухни и мода на здоровое питание, в связи с этим – растущий спрос на свежие грибы.

– Насколько трудно и дорого было возрождать разоренное хозяйство?

– И непросто, и недешево. Комплекс в Барановичском районе, который мы развиваем и используем, является, пожалуй, единственным, который не поменял свою профильность после распада Советского Союза. Во времена перестройки, в 1988-м, он был создан по голландскому проекту на базе совхоза-миллионера "Красное знамя" тогдашним его руководителем Николаем Якубцом. Но, к сожалению, к 2005 году комплекс находился на стадии ликвидации. Когда мы начали воссоздавать там грибное производство, первым делом заменили оборудование советской эпохи на современные тогда климатические установки. Происходило это в конце 2007-го. После реанимации начался этап модернизации комплекса. С 2007 по 2013-й он наполнялся высокотехнологичным голландским оборудованием и компьютерным обеспечением. В 2014-м реконструкция старого комплекса завершилась. Первоначальные инвестиции, включающие выкуп производственных помещений в собственность, составили около 1 млн евро в форме кредитных ресурсов. Следующим этапом был выкуп у государства двух гектаров теплиц. Старые демонтировали, на их месте мы построили совершенно новый производственный комплекс на 40 камер для выращивания шампиньонов. На этом этапе объемы инвестиций составили около 9,5 млн евро. То есть рядом с действующим старым комплексом у нас будет функционировать новый, на который в декабре мы должны получить технические паспорта. Все это – в рамках реализации трех инвестиционных договоров, в том числе на установку термопласт-автоматов для производства одноразовой тары для укладки гриба.

– Почему именно голландские технологии?

– Мировые технологии производства свежего гриба условно можно разделить на три типа: китайскую, французскую и голландскую. Последняя сегодня считается самой эффективной. Она подразумевает стеллажную систему выращивания грибов. На сравнительно малых территориях можно разместить большое количество посевных площадей, создать комфортные условия по их обслуживанию и соблюсти оптимальные климатические условия для роста грибов. Все это и обусловило наш выбор.

– Расскажите, пожалуйста, о продукции хозяйства, выпускаемой сегодня.

– В первую очередь это свежий гриб шампиньон, который в одноразовой упаковке доставляется потребителю практически сразу из теплицы. Затем – консерванты, их изготавливаем по собственной рецептуре. На сегодня это маринованные шампиньоны и грибная икра из них. Консерванты производятся на государственных предприятиях из продукции хозяйства по следующей схеме: мы предоставляем производителям сырье, тару и рецептуру, затем получаем у них готовую продукцию, реализуем ее в крупных торговых сетях ("Green", "Виталюр" и других) под брендом "Bon Appetite" или иными. И, наконец, мы еще производим собственную покровную почву для выращивания шампиньонов.

– Фермеры, выращивающие грибы, еще и изготавливают почву для них?

– Дело в том, что в Беларуси отсутствует промышленное производство пастеризованного субстрата для выращивания шампиньонов. Поэтому компост приобретается в Польше. Но наряду с субстратом необходима еще и покровная почва на основе торфа. Большинство грибоводов, включая КФХ "Грибная страна", ранее приобретали этот вид сырья исключительно в Польше, тратя время и немалые средства на доставку.

Со временем стало очевидно, что необходимо возродить производство собственной покровной почвы для выращивания шампиньонов, существовавшее при СССР.

В результате было куплено и реконструировано производственно-складское помещение, установлена линия производства покровной смеси, при­обретены фронтальные погрузчики и сцепка для перевозки готовой продукции.

Нельзя сказать, что все стало получаться сразу. Мы по-прежнему покупали польскую "покровку" и постепенно вводили в схему загрузок камер выращивания собственной. Сравнивали, анализировали. Несмотря на кажущуюся простоту конечного продукта, секреты производства покровной почвы раскрывались неохотно. По прошествии полутора лет непрерывных испытаний собственной продукции, смены нескольких поставщиков исходного сырья, корректировок технологии производства мы полностью перешли на производимую самостоятельно покровную почву. Что касается необходимого исходного сырья, то недалеко от Барановичей работают несколько крупных торфопредприятий, которым под силу обеспечить нас всем необходимым в требуемых объемах.

– Востребована ли такого рода продукция на рынке?

– Текущая потребность белорусских грибоводов в покровной почве составляет порядка 3 тыс. тонн в месяц. КФХ "Грибная страна" способно производить 3 – 4 тыс. тонн в месяц. Отгрузки осуществляются в биг-бэгах и навалом. Сейчас мы являемся поставщиками торфяной смеси для белорусских предприятий "Логал Био", "Грибной рай", "Белагрогриб", "Фишка Плюс", в декабре заключен договор на поставку покровной почвы в Россию.

– Антон, спасибо за интересную и познавательную беседу! И с наступающим Новым 2021-м годом!

– И вам спасибо! Пользуясь случаем, хотел бы поздравить ваших читателей, работников нашего предприятия, деловых партнеров КФХ "Грибная страна", руководство Барановичского района, всех белорусов с наступающим праздником и пожелать всем в следующем году только здоровья и успехов в начинаниях! А помогут в этом наши вкусные и полезные шампиньоны из "Грибной страны"!

Свежие грибы – один из самых экологически чистых продуктов. Специфика его производства подразумевает стерильные условия. Этот деликатный продукт до потребителя доходит "в одно касание". Пристальное внимание на свежий гриб обратили научно-исследовательские институты питания в Европе и США. В Америке даже начали добавлять грибы в фарш (30%) для гамбургеров, не обходя вниманием общепит школ, колледжей, университетов. А мы знаем, как американцы пекутся о здоровье, особенно подрастающего поколения.

Александр КАРАБЛИКОВ

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