Встреча на Кургане Дружбы пройдет 4 июля в усеченном формате

2 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе на стыке границ трех государств на Кургане Дружбы 4 июля пройдет 62-я встреча представителей Беларуси, Латвии и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Витебского облисполкома.

Встреча состоится в сокращенном варианте - пересечение границы между тремя государствами не планируется. На белорусской стороне пройдет митинг, возложение цветов к монументу героям-комсомольцам деревни Прошки. На российской стороне организуют похожие мероприятия, там почтят память погибших у памятника комсомолке-разведчице Марии Пынто. На латвийской территории возложат цветы и венки к памятнику Герою Советского Союза Иманту Судмалису.

Курган Дружбы насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года". С 2020 года привычные массовые встречи из-за пандемии не проводятся.-0-