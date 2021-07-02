Встреча на Кургане Дружбы пройдет 4 июля в усеченном формате

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 2 июля 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:32 Лукашенко: самое ценное в Беларуси - это гордый, независимый и трудолюбивый народ Президент
18:27 Алина Змушко завоевала Кубок Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом Спорт
18:27 Лукашенко: разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен Президент
18:25 Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной Президент
18:18 Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка Президент
18:17 Лукашенко: в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны Президент
18:16 ГВУ Совмина Союзного государства обсудила промежуточные результаты снижения роуминговых тарифов Общество
18:12 Лукашенко: Беларусь столкнулась с феноменом отложенного действия коллаборационизма Президент
18:10 Лукашенко: подвиг советского народа и дата Дня Независимости Беларуси незыблемы Президент
18:07 Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусов снимет все маски и предъявит миру новые факты Президент
18:05 Лукашенко: попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой Президент
18:02 Лукашенко: белорусы едины в стремлении защитить свое суверенное право на выбор исторического пути Президент
18:01 Директор витебского техколледжа: готовим специалистов для работы на высокотехнологичных стройках страны Регионы
17:49 Черногория ослабит ограничения из-за коронавирусной инфекции с 3 июля В мире
17:37 Встреча на Кургане Дружбы пройдет 4 июля в усеченном формате Регионы
17:34 Пока народ един, ему не страшны никакие испытания - Соловей Регионы
17:24 ГАИ Минска ищет очевидцев произошедшего на Игуменском тракте ДТП Происшествия
17:21 МАРТ рассказал о новых требованиях к рекламе в Беларуси Экономика
17:12 Правоохранителям Гродненской и Брестской областей вручили государственные награды Регионы
17:11 Военные атташе из 18 стран посетили Военную академию Беларуси Общество
16:51 В Жодино годовалая девочка ногой застряла в скамейке Происшествия
16:44 Россиянин пытался ввезти в Беларусь таблетки с психотропом Происшествия
16:44 Заседание Межгоссовета по ЧС природного и техногенного характера прошло в Чолпон-Ате Общество
16:34 Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше нормы Общество
16:31 Крем-суп быстрого приготовления с обнаруженной в нем сальмонеллой изъяли из продажи в Могилеве Регионы
16:28 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира Спорт
16:24 Житель Гродно приговорен к 1 году лишения свободы за публичное оскорбление Президента Происшествия
16:22 ЦТ по физике прошло без нарушений Общество
16:12 На конкурс БРСМ "Сэлфі & фота з вышыванкай" поступило более 2,6 тыс. творческих работ Общество
16:10 Строительно-монтажные работы по реконструкции костела в Будславе планируют начать в августе Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
02 июля 2021, 17:37

Встреча на Кургане Дружбы пройдет 4 июля в усеченном формате

Во время встречи. Фото из архива
Во время встречи. Фото из архива

2 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе на стыке границ трех государств на Кургане Дружбы 4 июля пройдет 62-я встреча представителей Беларуси, Латвии и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Витебского облисполкома.

Встреча состоится в сокращенном варианте - пересечение границы между тремя государствами не планируется. На белорусской стороне пройдет митинг, возложение цветов к монументу героям-комсомольцам деревни Прошки. На российской стороне организуют похожие мероприятия, там почтят память погибших у памятника комсомолке-разведчице Марии Пынто. На латвийской территории возложат цветы и венки к памятнику Герою Советского Союза Иманту Судмалису.

Курган Дружбы насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов. На трех гранитных плитах на трех языках написано: "Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трех братских республик в честь боевой дружбы, скрепленной кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан. Открыт 3 июля 1959 года". С 2020 года привычные массовые встречи из-за пандемии не проводятся.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область
Новости рубрики Регионы
Директор витебского техколледжа: готовим специалистов для работы на высокотехнологичных стройках страны
Геннадий Соловей. Фото из архива Пока народ един, ему не страшны никакие испытания - Соловей
Фото УВД Гродненского облисполкома Правоохранителям Гродненской и Брестской областей вручили государственные награды
Фото из архива Крем-суп быстрого приготовления с обнаруженной в нем сальмонеллой изъяли из продажи в Могилеве
Александр Турчин Строительно-монтажные работы по реконструкции костела в Будславе планируют начать в августе
Фото БРСМ Первая вышиванка малышу и концерт под окнами - в Гомеле БРСМ поздравил молодых мам
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного собрания Лукашенко: белорусы едины в стремлении защитить свое суверенное право на выбор исторического пути
"Мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям" - Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям
В Беларуси придают большое значение безопасности БелАЭС - руководитель экспертной группы МАГАТЭ
Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"
Топ-новости
Лукашенко: разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен
Лукашенко: попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой
Лукашенко присвоил генеральские звания
Обозреватель БЕЛТА и представитель БСЖ удостоена звания заслуженного деятеля культуры Беларуси
Петришенко: проведение международных соревнований в современных условиях - очень ответственно для Беларуси
Инвестиции в недвижимость: почему сейчас лучший момент для покупки квартиры?
ГВУ Совмина Союзного государства обсудила промежуточные результаты снижения роуминговых тарифов
Щекин: сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения суверенности и независимости Беларуси
Тысячи паломников собрались на Будславский фест
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира
ЦТ по физике прошло без нарушений
МАЗ: новые подходы к образованию
Выборнов: проведение НОК Беларуси семинара для пресс-служб в преддверии Игр в Токио актуально
Цветовые коды погодных явлений утверждены в Беларуси
Савиных: для участия делегации Беларуси в работе сессии ПА ОБСЕ не созданы нужные условия
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.