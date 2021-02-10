Встреча по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью пройдет в Могилеве

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Информационно-консультативная встреча "Преодолеваем препятствия вместе" по вопросам трудоустройства граждан с инвалидностью пройдет в Могилеве 12 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

На встрече будут присутствовать представители кадровой службы предприятий города, Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева, специалисты управления по труду.

"После этой встречи все желающие смогут поучаствовать в практическом занятии "Адаптация на рынке труда для лиц с инвалидностью". Здесь участники познакомятся с приемами эффективного общения и различными документами, которые могут понадобиться при подготовке к собеседованию и трудоустройству (автобиография, анкеты, резюме, тесты). Полученные знания и навыки помогут яснее представить свои возможности и найти оптимальные пути их реализации, выработать стратегию поиска работы",- отметили в управлении.

Мероприятие пройдет в управлении по труду, занятости и социальной защите по адресу: Могилев, ул.Космонавтов, 17, актовый зал. Телефоны для справок: 8 (0222) 41-88-04, 8 (0222) 76-89-82, 8 (0222) 41-88-10.-0-