Встреча поколений состоится 17 августа у "Партизанской кринички" под Гомелем

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Встреча поколений пройдет на мемориальном комплексе "Партизанская криничка" 17 августа под Гомелем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Ежегодно мероприятие проводится на месте дислокации партизанского отряда "Большевик". "С каждым годом свидетелей военных событий становится все меньше Чтобы отдать дань их подвигу, у места живой памяти собираются ветераны войны и труда, власти города, представители предприятий, общественных организаций и молодежь", - рассказали в управлении. Главными гостями становятся бывшие подпольщики и фронтовики, которые по возможности приезжают из разных уголков области, чтобы вспомнить боевое прошлое и товарищей.

Начнется встреча ранним субботним утром с митинга на мемориале. Также в программе - посещение Гомельского областного музея военной славы. Здесь состоится небольшой исторический экскурс, подготовлена тематическая концертная программа.

Встреча поколений у мемориала стала хорошей традицией для гомельчан. Это дополнительная возможность почтить память тех, кто в 1940-е ценой собственной жизни приближал долгожданную Победу, а также поблагодарить за мирное.

Партизанский отряд "Большевик" появился на территории региона в августе 1941 года во время оборонительных боев за Гомель. Его бойцы организовывали диверсии на железных дорогах и основных автомагистралях. Вместе с частями Красной Армии они участвовали в освободительной операции "Багратион". Ежегодно на месте его дислокации в одиннадцати километрах от областного центра встречаются представители разных поколений. В душевной атмосфере они вспоминают прошлое и ратуют за светлое будущее.

Знаковое для жителей региона место поддерживается в порядке коллективами предприятий, молодежью.-0-