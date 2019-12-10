Встреча с детьми из приюта в Носовичах даст старт акции "Профсоюзы - детям" в Гомельской области

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Встреча с детьми из Добрушского районного социально-педагогического центра даст старт республиканской акции "Профсоюзы - детям" в Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующий пресс-службой Гомельского областного объединения профсоюзов Галина Ласаева.

Благотворительные проекты Молодежного совета Гомельского областного объединения профсоюзов в преддверии Нового года и Рождества стали многолетней традицией. Сегодня представители совета во время выездного заседания посетят воспитанников Добрушского социально-педагогического центра в агрогородке Носовичи.

"Мальчишкам и девчонкам передадут большой коллективный пригласительный на главную профсоюзную елку области, которая пройдет в середине декабря в драматическом театре", - рассказала Галина Ласаева. На мероприятии в Гомеле ребят ждут подарки, музыкально-анимационный пролог и театрализованная постановка. Планируется, что на областной праздник прибудут более 450 мальчишек и девчонок из разных уголков региона.-0-