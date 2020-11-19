Встречи в коллективах являются хорошей возможностью высказаться всем сторонам - мнение

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные, встречи в коллективах являются хорошей возможностью высказаться всем сторонам. Таким мнением с журналистами поделился депутат Новополоцкого городского Совета депутатов, директор автотранспортного предприятия №6 Новополоцка Иван Ращинский, присутствовавший на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с активом депутатского корпуса Новополоцка и Полоцкого района, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас в обществе работают различные площадки для обсуждения будущего страны, выработки каких-то новых совместных решений. Это и общественные приемные, и встречи в коллективах. Вчерашняя встреча - одна из форм, где была возможность высказаться всем сторонам. И мы тоже озвучили свои вопросы", - констатировал Иван Ращинский.

Продуктивность разговора подчеркивает и депутат Новополоцкого городского Совета депутатов, заместитель директора ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1" Игорь Медведский. "Встреча была продуктивной, поднимались прежде всего вопросы благосостояния, экономического развития, ЖКХ. Каждый имел возможность задать волнующие вопросы и получить ответ. Наталья Кочанова - открытый к диалогу и конструктивному разговору человек. Я считаю, это отличная возможность высказаться", - сказал Игорь Медведский.

Сильное впечатление произвел диалог и на заместителя заведующего роддомом Новополоцка Людмилу Судник. "Разговор был акцентирован на необходимости предоставления правдивой информации о политических событиях, которые происходят сейчас в нашей стране, - констатировала доктор. - Да, сейчас много фейков в Telegram-каналах, ведь у нас обширный информационный ресурс. Но мы, как депутаты местных советов, активнее должны доносить истинную информацию до наших избирателей".

Людмила Судник подчеркнула, что у каждого человека может быть свое мнение. Тем важнее, чтобы население знало правду, ориентировалось в том, что происходит, и осознавало, что все вопросы должны решаться конструктивным, мирным путем. "Я сама не понаслышке знаю, что такое неустойчивая политическая ситуация, я помню 1990-е годы, систему карточек, и не хочу возврата. Депутаты должны активнее доносить эту информацию, особенно до молодежи", - убеждена врач.

18 ноября в Новополоцке прошла встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с активом Новополоцка и Полоцкого района. Также под председательством спикера верхней палаты прошло выездное заседание научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания. Эксперты обсудили перспективы развития инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, посетили несколько технологических установок ОАО "Нафтан" и провели заседание в Полоцком государственном университете, на котором затронули вопросы развития кластера на ближайшие годы, подготовку кадров и развития производства с привлечением малого и среднего бизнеса, а также тему функционирования промышленных кластеров в целом в стране.-0-