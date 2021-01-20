Встроенные детские сады малой мощности экономически невыгодны - мнение

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встроенные в многоквартирные жилые дома детские сады малой мощности менее востребованы у населения, чем отдельно стоящие объекты. Об этом сказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева сегодня на пресс-конференции "Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления" в пресс-центре БЕЛТА.

"Востребованы отдельно стоящие объекты. Мы сегодня даже отказываемся от малогабаритных садов на 190 мест, строим больше - на 230 мест и даже 350. У нас уже был построен такой экспериментальный сад", - отметила Ирина Гонтарева.

Она объяснила это тем, что эксплуатационные затраты, оплата труда персонала в детском саду малой мощности выше. "Достаточно проблематично потом обслуживать такие встроенные объекты в составе жилых домов. Увеличиваются затраты на содержание. И не для всех жильцов такое соседство удобно", - сказала Ирина Гонтарева.

К тому же потребность в детских дошкольных учреждениях настолько велика, что их мощности даже в границах одного квартала, микрорайона должны быть значительными.

В свою очередь председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков обратил внимание на специфику застройки в районах. "В основном это пятиэтажные дома или индивидуальная застройка. Встроенный детский сад в пятиэтажке экономически невыгоден, а характер индивидуальной застройки этого вовсе не предполагает. Другое дело - такие объекты, как аптеки, амбулатории", - добавил Алексей Быков.-0-

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