Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Бресте, Пинске и Барановичах

29 января, Дрогичин /Корр. БЕЛТА/. В крупных городах Брестской области планируют возводить жилые дома со встроенными детскими садами. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель облисполкома Анатолий Лис.

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине У учреждения образования есть отдельный вход, собственный дворик с игровыми и спортивными площадками. Для защиты от солнца и осадков построены теневые навесы.

"Эта идея хороша для любого региона, но особенно актуальна для больших городов. Преимущество проекта в том, что он обеспечивает шаговую доступность дошкольных учреждений образования. В спальных микрорайонах их не хватает. Строить же крупные детские сады не всегда хороший выход, в том числе из-за большого скопления детей, - пояснил Анатолий Лис. - Во встроенном детском саду всего три группы на 20 человек, просторно. Он будет востребован".

Председатель облисполкома обратил внимание, что стоимость строительства детсада в составе жилого дома гораздо меньше отдельно возводимого учреждения образования. Встроенные в жилые дома детские сады в перспективе планируют построить в Бресте, Барановичах, Пинске.

В Дрогичине сегодня открыли первый в области встроенный детский сад. "В нем достаточно площадей и необходимых помещений, выдерживаются все стандарты. Проект пилотный. На базе этого детсада будем апробировать технологии: эксплуатацию здания, работу коллектива. Если будут появляться какие-то нюансы, будем вносить изменения на стадии проектирования новых объектов", - сказал начальник управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий.

Следующим городом, в котором появится встроенный в жилой дом детский сад, будет Брест. "Уже сейчас рассматриваем возможность видоизменить проект. Поскольку в микрорайоне застройки есть крупный детский сад, новый, скорее всего, сделаем его филиалом. Это упростит управление, подбор и расстановку кадров", - добавил Юрий Просмыцкий.-0-