Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Бресте, Пинске и Барановичах

29 января, Дрогичин /Корр. БЕЛТА/. В крупных городах Брестской области планируют возводить жилые дома со встроенными детскими садами. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель облисполкома Анатолий Лис.
"Эта идея хороша для любого региона, но особенно актуальна для больших городов. Преимущество проекта в том, что он обеспечивает шаговую доступность дошкольных учреждений образования. В спальных микрорайонах их не хватает. Строить же крупные детские сады не всегда хороший выход, в том числе из-за большого скопления детей, - пояснил Анатолий Лис. - Во встроенном детском саду всего три группы на 20 человек, просторно. Он будет востребован".
Председатель облисполкома обратил внимание, что стоимость строительства детсада в составе жилого дома гораздо меньше отдельно возводимого учреждения образования. Встроенные в жилые дома детские сады в перспективе планируют построить в Бресте, Барановичах, Пинске.
В Дрогичине сегодня открыли первый в области встроенный детский сад. "В нем достаточно площадей и необходимых помещений, выдерживаются все стандарты. Проект пилотный. На базе этого детсада будем апробировать технологии: эксплуатацию здания, работу коллектива. Если будут появляться какие-то нюансы, будем вносить изменения на стадии проектирования новых объектов", - сказал начальник управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий.
Следующим городом, в котором появится встроенный в жилой дом детский сад, будет Брест. "Уже сейчас рассматриваем возможность видоизменить проект. Поскольку в микрорайоне застройки есть крупный детский сад, новый, скорее всего, сделаем его филиалом. Это упростит управление, подбор и расстановку кадров", - добавил Юрий Просмыцкий.-0-