Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Пинске и Иваново

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области встроенные в многоэтажные дома детские сады появятся еще в двух городах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пилотный для региона проект реализовали год назад в Дрогичине. Ожидается, что весной встроенный детсад откроется в Бресте. Согласно областной инвестиционной программе, похожие объекты в перспективе возведут в Пинске и Иваново. Оба таких детсада будут рассчитаны на 75 мест. В этом году намечено выполнить проектно-изыскательские работы.

В Пинске многоквартирный дом со встроенным детским садом планируется возвести на улице Технической.

В Иваново местом стройки определен квартал в Восточном микрорайоне. "Микрорайон густонаселенный, очень нуждающийся в дошкольном учреждении. Жилищное строительство там будет продолжаться еще около 10 лет, может быть возведено около 20 многоэтажек, - рассказал заместитель председателя райисполкома Виталий Клышко. - В этом году займемся проектированием дома с детсадом. Если все будет благополучно складываться с финансированием, то, вероятно, в 2022 году сможем начать строительство".

Кстати, в Восточном микрорайоне Иваново строится также многофункциональный спортивный комплекс. Он также включен в перечень инвестпрограммы области.-0-