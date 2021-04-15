Встроенный в многоэтажку детский сад открыли в Бресте

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открыли первый в городе встроенный в многоэтажный дом детский сад, передает корреспондент БЕЛТА.

Десятиэтажный дом с яслями-садом возвели в микрорайоне ЮЗМР-4. На строительство специалистам "Брестжилстроя" потребовалось меньше года. Сметная стоимость садика - более Br3 млн.

Дошкольное учреждение разместилось на первом этаже. У него есть отдельные входы и своя территория с игровыми и спортивными комплексами, теневыми навесами. Новый садик рассчитан на 75 мест, однако его смогут посещать более 90 ребятишек. Примерно треть из них живет в этом же доме. Для каждой из четырех групп обустроили отдельный блок с раздевалкой, игровой, спальней, ресурсным центром, санитарными комнатами, буфетной. Для комфорта детей полы сделаны с обогревом. Помимо этого в здании есть совмещенный зал для гимнастических и музыкальных занятий, медицинский блок, кабинеты для персонала. Кстати, встроенный садик стал филиалом расположенных буквально в 400 м яслей-сада №73. Оттуда воспитанникам будут доставлять еду в специальных емкостях, а на месте подготавливать.

В Брестской области уже есть опыт строительства подобных детсадов. Первый такой открылся прошлой зимой в Дрогичине. Запланировано строительство подобных объектов в Пинске, Иваново и Малорите.

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