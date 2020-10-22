Вторая городская больница Минска переориентирована на прием пациентов с COVID-19

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая городская клиническая больница Минска с 23 октября переходит на прием пациентов с COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения Сергей Прусевич.

"Больница практически полностью переходит на оказание помощи пациентам с COVID-19. Одно отделение - урологическое - продолжит работать в своем режиме, в том числе там будет оказываться помощь пациентам с проктологической патологией и выполняться оперативное лечение", - сказал Сергей Прусевич.

Сергей Прусевич

По его словам, сотрудники больницы готовы ко второй волне коронавируса, знают, как бороться с заболеванием и защитить себя от инфицирования. "У нас в достаточном количестве (как минимум на два месяца) средств индивидуальной защиты. Есть все возможности для изолирования пациентов. В каждом отделении имеются шлюзовые системы, чтобы ограничить чистую зону от красной", - сказал главврач.

Сергей Прусевич добавил, что протоколы лечения пациентов с COVID-19 пересмотрены. Кардинально они не изменились, но предусмотрен более четкий подход при назначении определенных препаратов.-0-

Фото Егора Павлющика