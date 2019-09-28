Вторая городская клиническая больница Минска отмечает 220-летие

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейшее лечебное учреждение Беларуси 2-я городская клиническая больница в этом году празднует 220-летний юбилей.

История лечебного учреждения начинается в 1799 году, когда при Свято-Троицком женском униатском монастыре была основана больница на 25 коек. Поначалу учреждение помогало инвалидам, пожилым, а также людям, страдающим психическими расстройствами. Однако со временем больница расширялась, с 1870 года здесь начали оказывать хирургическую помощь. Знаковым для больницы и в целом для отечественной медицины стал 1893 год, когда была проведена первая резекция кишки, - так было положено начало абдоминальной хирургии в стране.

В 1904 году лечебное учреждение получило статус Минской губернской земской больницы, а спустя год началось возведение хирургического корпуса, открылась амбулатория, был приобретен рентгеновский аппарат. В 1921 году больница, ставшая базой медицинского факультета БГУ, переименована во 2-ю Советскую больницу. В этот период здесь работали выдающиеся ученые-практики, профессора М.П.Соколовский, А.К.Ленц, Е.В.Клумов, Б.И.Трусевич.

В годы Великой Отечественной войны многие врачи больницы ушли в партизанские отряды. Некоторые сотрудники по заданию подпольщиков продолжали работать, чтобы тайно оказывать медицинскую помощь раненым красноармейцам.

В послевоенное десятилетие 2-я больница оставалась клинической базой Минского государственного медицинского института и Белорусского государственного института усовершенствования врачей (БелМАПО).

В 2011 году больница переехала в новые корпуса, рассчитанные на 500 мест, по улице Энгельса. В пятиэтажном здании разместились гастроэнтерологическое, неврологическое, пульмонологическое и ревматологическое отделения, а также городской кардиоцентр с отделением рентгенэндоваскулярной хирургии. Здесь же работают диагностические отделения - эндоскопическое, функциональной, лучевой диагностики. В семиэтажном корпусе находятся приемное, хирургическое, кардиологическое, реанимационное отделения и операционный блок.

В больнице функционирует кардиологическое отделение для пациентов с нарушениями ритма и проводимости. Появилось отделение малоинвазивной хирургии, а с 2018 года - отделение сложных нарушений ритма, врачи которого начали осваивать эндоваскулярную аритмологию.

С 2018 года в центре колопроктологии, созданном при 2-й городской клинической больнице, стала развиваться лапароскопическая колоректальная хирургия. Новейшие технологии, применяемые в центре, отличаются малой травматичностью, скорейшей реабилитацией и меньшим количеством осложнений.

Сегодня 2-я клиническая больница - базовая клиника кафедры военно-полевой хирургии, 1-я кафедра внутренних болезней БГМУ и кафедра терапии БелМАПО. Она оснащена современным медицинским и технологическим оборудованием. Больница идет в ногу со временем, успешно внедряет инновации в своей деятельности, сохраняя при этом исторические традиции.-0-