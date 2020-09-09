Вторая очередь ОЭЗ "Бремино-Орша" введена в строй

9 сентября, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Вторая очередь строительства введена в эксплуатацию в особой экономической зоне "Бремино-Орша", передает корреспондент БЕЛТА.

Она включает второе складское здание класса А площадью 10 тыс. кв.м. Объект обладает современной складской инфраструктурой и обеспечивает оптимальные условия для быстрой обработки грузов.

С ходом строительства мультимодального комплекса ознакомился сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область.

Как сообщили в ОЭЗ, в настоящее время в "Бремино-Орша" завершается строительство нового железнодорожного терминала. В нем будет осуществляться обработка транзитных грузов, перегрузка контейнеров с железнодорожного транспорта на автомобильный, комплектация грузов, хранение контейнеров на открытой площадке.

Ранее в рамках строительства первой очереди на территории ОЭЗ были созданы все необходимые объекты логистической инфраструктуры для развития трансграничной торговли. Новый автомобильный терминал, введенный в эксплуатацию в феврале 2019 года, обеспечивает оптимальные условия для быстрой обработки и перемещения 1,8 млн т грузов в год. В административно-бытовом корпусе терминала разместились службы таможенного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также таможенные представители, страховые агенты и другие организации, связанные с логистикой.

Особая экономическая зона "Бремино-Орша" - масштабный инвестиционный проект, который интегрирован в мультимодальную логистику и маршруты "Один пояс - один путь". "В настоящее время комплекс успешно работает с контейнерными транзитными грузами в направлении Китайской Народной Республики. Фирменный поезд отправляется с регулярностью два раза в неделю, время в пути составляет 14 дней", - подчеркнули специалисты.

Кроме того, в пределах промышленной зоны для организации торговли произведенными товарами создается международный торговый городок. "Мы уже приступили к проектированию этого объекта. Торговля в международном торговом городке будет осуществляться по принципу многоканальности - это подход к торговле, подразумевающий одновременное использование всех физических (оффлайн) и цифровых (онлайн) каналов коммуникаций", - констатировали в ОЭЗ.

Важным событием нынешнего года стал для ОЭЗ запуск в промышленную эксплуатацию системы маркировки обуви средствами идентификации Российской Федерации. При запуске системы проведена маркировка более 60 тыс. пар обуви.

"Речь идет о новой модели информационного взаимодействия. Мы доработали наше программное обеспечение, интегрировав его с Государственной информационной системой маркировки товаров Российской Федерации. Теперь импортеру достаточно будет при заказе кодов маркировки выбрать в личном кабинете системы наш склад в качестве места маркировки товаров. Это значительно облегчит и ускорит процесс маркировки, позволит оперативно осуществлять обмен информацией в защищенном режиме, а также оптимизировать стоимость оказываемых услуг", - пояснили в ОЭЗ.

Таким образом, в ближайшей перспективе на территории ОЭЗ "Бремино-Орша" будет обеспечено создание одного из самых крупных логистических кластеров на европейской части ЕАЭС (создание сухого порта, цветочного, маркировочного и фармацевтического хабов, организация электронной торговли и системы почтовых отправлений).-0-

Фото Александра Хитрова