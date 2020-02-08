Вторичный рынок сельхозтехники развивают в Гомельской области

8 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области намерены активно развивать вторичный рынок сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя облисполкома Игорь Чеснок во время выездного областного семинара-совещания в Добрушском районе о подготовке к весенним полевым работам, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил Игорь Чеснок, некоторая техника сельхозпредприятий уже выработала свой ресурс или не может эксплуатироваться по другим причинам. В агросервисах ей способны дать вторую жизнь, восстановить и обновить. После необходимых испытаний агрегаты снова могут возвращаться в работу.

По словам Игоря Чеснока, выгоду в такой ситуации получают сразу несколько сторон. Сервисные предприятия превращают задолженность сельхозпроизводителей в денежные средства, хозяйства могут обзавестись техникой по более низкой по сравнению с новыми аналогами цене, при этом с годичной гарантией, люди обеспечены работой.

"Вторичный рынок сельхозтехники является дополнительным ресурсом для развития и агросервисов, и хозяйств. Он способствует внедрению новых подходов, повышению качества работы", - подчеркнул первый заместитель председателя облисполкома.

Тему развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники назвал очень актуальной и генеральный директор ОАО "Гомельоблагросервис" Александр Тороп. "Это и требование главы государства, и Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы возродить, восстановить технику, которая уже была в употреблении", - отметил он.

Один из примеров такого обновления - трактор "Беларус-3022" - был презентован сегодня во время областного семинара. Агрегат ранее работал в Чечерском районе. Специалисты восстановили машину на 85-90%. В то же время ее стоимость после модернизации составляет 50% от стоимости такого же нового трактора. "Он имеет гарантию год. Думаю, что выработает еще такой же ресурс, как и до сих пор", - сказал гендиректор. Также он добавил, что возвращать к новой жизни необходимо не только сельхозмашины в целом, но и их узлы, детали, механизмы.

Руководитель ОАО проинформировал, что сегодня в регионе вторичным рынком уже занимаются "Гомельоблагросервис", "Мозырьтехсервис", "Мозырьагропромснаб", светлогорский и житковичский агросервисы. "Ресурсы есть практически у каждого района. И задача наращивать, развивать это довольно выгодное направление поставлена перед всеми", - пояснил Александр Тороп. Также он подчеркнул необходимость более широко рекламировать вторичный рынок сельхозтехники, в том числе и на электронных площадках.-0-