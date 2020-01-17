Второй детский дом семейного типа открыли в Дрогичине

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине Брестской области сегодня открылся второй детский дом семейного типа. Двухэтажный коттедж находится в центральной части города по соседству с первым таким домом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Возведением объекта занимались работники местного СУ-25. В сжатые сроки они построили дом общей площадью более 250 кв.м. На прилегающей территории обустроены газон, детская игровая площадка, есть хозяйственная постройка. На строительство дома и его укомплектование мебелью, бытовой техникой и другими принадлежностями из бюджета направлено более Br400 тыс.

В новом доме поселилась семья Николая и Натальи Каминских, у которых почти десятилетний опыт воспитания приемных детей. У супругов два взрослых ребенка и дочь-школьница. Под свою опеку пара взяла еще четверых детей: шестилетнего мальчика и девочек десяти, шести и трех лет.

"В нашей стране особое внимание уделяется детям, которые по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Глава государства не раз говорил, что каждый ребенок должен жить в семье. Наша задача - выполнить это поручение, - сказал председатель Дрогичинского райисполкома Александр Дорошенко. - Возводя этот дом, мы постарались создать все условия для комфортного проживания детей. Очень приятно, что в нем поселилась большая и дружная семья с многолетним стажем и опытом приемных родителей".

По данным главного управления по образованию Брестского облисполкома, в юго-западном регионе насчитываются 52 детских дома семейного типа, в которых воспитываются 356 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В нынешнем году планируют построить еще четыре - в Ленинском районе Бреста, Ляховичах, Пружанах и Малоритском районе. Всего в области в 1274 замещающих семьях воспитываются 1959 детей.-0-