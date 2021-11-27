Второй провайдер проверки квалификации лабораторий аккредитован в Беларуси

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси аккредитован второй провайдер проверки квалификации лабораторий. Им стал Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС), который успешно подтвердил соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 "Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации", идентичного международному стандарту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Решение принял орган по аккредитации - Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА). Выданный в ноябре 2021 года аттестат аккредитации подтверждает, что Брестский ЦСМС компетентен в организации и проведении программ проверки квалификации для испытательных лабораторий по определению показателей безопасности и качества пищевой и сельхозпродукции, воды, продукции легкой промышленности, парфюмерно-косметической, строительных материалов и конструкций, по измерению параметров окружающей среды, определению электрофизических параметров устройств и установок.

Первым аккредитованным провайдером проверки квалификации в июле 2018 года стал Белорусский государственный институт метрологии.

"Системное развитие данного направления будет иметь положительный эффект как для государства, так и для самих провайдеров и испытательных лабораторий. Провайдеры проверки квалификации способствуют выполнению задач по комплексной оценке и поддержанию компетентности лабораторий, обеспечивая дополнительную защиту рынка от некомпетентных услуг по испытаниям. Проверка квалификации является доказательством того, что лаборатория соответствует установленным требованиям в своей области деятельности, а полученные ею результаты испытаний достоверны и сопоставимы с результатами других лабораторий", - рассказали в комитете.

Выполнение работ по проверкам квалификации провайдерами, аккредитованными на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17043-2013, является элементом целостности национальной системы аккредитации, дополнительно обеспечивающим ее признание на международном уровне.

Также организации, подтверждающие свою компетентность в соответствии со стандартом, получают возможность расширить сферу своих услуг. "Создание конкурентной среды для организаций различных форм собственности в этой сфере будет их стимулировать повышать компетентность и квалификацию, получая при этом финансовую выгоду ", - подчеркнули в пресс-службе.

Актуальный перечень аккредитованных провайдеров проверки квалификации размещен на сайте БГЦА.-0-