Второй сезон молодежного проекта "А у нас во дворе" стартовал в Гродненской области

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Гродненщине стартовал второй сезон областного молодежного проекта "А у нас во дворе". Проводится он с целью возрождения дворовых игр, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.

Запланированы три этапа. На первом участникам предлагают создать собственную дворовую игру. Во время второго пройдет челлендж "Капитан двора": надо собрать дворовую команду и поучаствовать в выполнении заданий, сформированных на основе игр первого этапа проекта. Финал объединит самых активных и предприимчивых.

"Большинство дворовых игр не только развивает ловкость, выносливость и силу, но и учит таким важным вещам, как сплоченность, взаимовыручка и работа в команде. Проект также направлен на укрепление здоровья молодежи. Реализуя такие мероприятия, БРСМ создает равные условия для всех: не оставляем без внимания и молодых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и состоят на различных видах учета", - отметила первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек.

Проект "А у нас во дворе" запустили в 2020 году. Итогом первого сезона стал сборник дворовых игр, который может служить подспорьем для вожатых в оздоровительных лагерях. Он поможет занять детей, интересно и с пользой провести время. Организатор проекта - обком БРСМ.-0-