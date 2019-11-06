Второй центр китайской медицины планируется создать в Минской области

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй центр китайской народной медицины планируют создать в Минской области совместно с партнерами из города Чунцин. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Наталья Боярская по итогам встречи с зарубежной делегацией из Чунцина (Китайская Народная Республика), передает корреспондент БЕЛТА.

Делегация, в состав которой вошли руководители организаций китайской народной медицины из КНР, обсуждала с белорусскими партнерами тему развития сотрудничества в области здравоохранения.

"У нас уже несколько лет действует договор о побратимстве между Минской областью и Чунцином. Сегодня же мы с коллегами подписываем меморандум о намерениях по взаимному сотрудничеству в области китайской народной медицины и педиатрической практики. Для нас важно, что мы сможем сочетать западную и восточную медицины для оказания помощи, лечения и реабилитации наших граждан, - рассказала Наталья Боярская. - Рассматриваем возможность открыть второй центр китайской народной медицины с участием представителя города Чунцин в Минской области". Не исключено, что партнером в этой инициативе выступит больница Туннань, директор которой также приехал в составе делегации.

Наталья Боярская отметила, что сегодня в каждой области Беларуси работают центры китайской медицины. Первый такой объект был открыт в Минской области при участии врачей и специалистов провинции Чжэцзян (город Ханчжоу). И этот опыт показал, что китайская медицина пользуется спросом у населения: за год существования центра более 3 тыс. человек обратились к методам китайской народной медицины. "Наши специалисты прошли трехмесячные курсы обучения в Китае, поэтому владеют основными методиками", - добавила представитель Миноблисполкома.

Что касается иных мероприятий по меморандуму, то предполагается обмен специалистами, проведение мастер-классов в различных направлениях (педиатрия, травматология, хирургия, кардиология).

Заместитель директора комиссии по здравоохранению Чунцина Ван Вэй подтвердил интерес их стороны в таком сотрудничестве, поскольку убедился в высоком уровне здравоохранения Беларуси и столичного региона в частности, подготовке медицинских кадров. Гости уже успели посетить в Минске государственный медицинский университет, Академию последипломного образования, некоторые медучреждения.

В программе визита запланировано посещение Столбцовской центральной районной больницы и Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж".-0-