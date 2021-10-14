Второй цифровой региональный форум #GBCregions открывается в Бресте

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня пройдет региональный форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы), сообщили БЕЛТА организаторы.

Это уже второе мероприятие из цикла региональных форумов #GBCregions, призванных стать площадкой для обсуждения вопросов развития и перспектив цифрового будущего Беларуси. При этом для каждого форума определено приоритетное направление. Для Бреста это - цифровые решения в пищевой и легкой промышленности, взаимодействие в рамках коммерческого электронного документооборота. Также среди тем - защита информации (в том числе персональных данных), развитие инфраструктуры электронного правительства, введения биометрических документов (в том числе ID-карт), повышение IT-грамотности общества, реализации проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В мероприятии примут участие руководители государственных органов и организаций, представители IT-компаний, банков, бизнеса, учебных заведений. Среди спикеров форума - министр связи и информатизации Константин Шульган, генеральный директор ООО "Деловая сеть" Павел Алексеенко, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Сергей Руднев, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.

Стать участником форума в онлайн-формате может любой желающий, присоединившись к трансляции в режиме реального времени.

Также во время мероприятия состоится вручение ежегодной премии Международной конференции по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронной подписи "PKI-Форум Россия 2021". Ее обладателем стал проект "Минская инициатива", реализованный с участием Национального центра электронных услуг, ОАО "Савушкин продукт" и Министерства по налогам и сборам.

Организаторами регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) выступили Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, Белорусские облачные технологии при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и Брестского облисполкома.

Планируется, что до конца года цифровые форумы пройдут во всех областных центрах.-0-