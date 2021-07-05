Второй укос трав в Минской области проведен на 37% площадей

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Минской области вторым укосом убрали травы на 37% площадей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

"По сравнению с прошлым годом, косовицу начали чуть позже. Тем не менее работы проводятся вовремя. Первый укос завершили около двух недель назад и сразу же приступили ко второму. Сегодня он проведен на площади 60,7 тыс. га, что составляет 37% от плана. По темпам кошения пока лидируют Слуцкий (7,572 га), Копыльский (5,705 га) и Дзержинский районы (5,032 га)", - рассказали в комитете.

В основном в Минской области из травяной массы в текущем году заготавливают сенаж. С первого и частично второго укоса для общественного поголовья уже заложено 2129,7 тыс. т этого вида травы, что составляет 57% от общего планового задания. Сена в регионе собрано 96,8 тыс. т, что равно 37% от общего плана.

На полях столичного региона параллельно ведутся и другие работы. Сельхозпредприятия убирают озимую сурепицу, работы выполнены на 68% площадей. К уборке озимого ячменя приступили в Березинском, Копыльском, Любанском и Слуцком районах.-0-