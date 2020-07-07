Второй укос трав в Минской области проведен на более чем 60% площадей

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7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятия столичного региона вторым укосом убрали травы с более чем 60% площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.
На сегодня в регионе заготовили свыше 2,4 млн т сенажа, что на 350 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В числе лидеров - Минский, Узденский, Копыльский и Несвижский районы. Они собрали уже порядка 80% сенажа от запланированных объемов.
К слову, регион также приступил к уборке озимого ячменя. Аграрии заготовили более 9 т этих зерновых, средняя урожайность составляет 56 ц/га.-0-