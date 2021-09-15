Вторую магистральную велодорожку построят в Минске в 2022-2025 годах

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этой пятилетке планируют построить вторую магистральную велодорожку. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню без автомобиля и Европейской неделе мобильности, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 2022-2025 годы запланировано строительство второй магистральной велодорожки "Евровело-2" протяженностью 2,5 км - вдоль Слепянской водной системы по ул.Филимонова, Кедышко, Седых, Карбышева", - сказал Владимир Латушкин.

По его словам, стратегический план развития велодвижения до 2025 года в Минске предполагает адаптацию дорожной сети к беспрерывному велосипедному движению, развитие инфраструктуры путем капитального ремонта и реконструкции улично-дорожной сети, создание велосипедных связей внутри микрорайонов и их интеграцию в городскую сеть.

В соответствии с планом мероприятий к Европейской неделе мобильности предприятию поручалось адаптировать для велодвижения (понизить бортовой камень) не менее 250 мест в городе. "На сегодня мы выполнили работы в 295 местах. Годовой план у нас 450 мест. Работы ведутся", - добавил Владимир Латушкин.

В текущем году отремонтировано 13,5 тыс. кв.м тротуаров, которые стали удобными для передвижения на двухколесном транспорте. Причем применяется комплексный подход: нанесение горизонтальной дорожной разметки совмещают с понижением бортового камня. Таким образом, велосипедисты могут пересекать такие участки дорог не спешиваясь.-0-