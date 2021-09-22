Вузы и научные учреждения подписали с промышленниками Витебской области соглашение о сотрудничестве

22 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в ВГУ имени П.М. Машерова прошел семинар-совещание промышленников, ученых, представителей вузов и власти. По итогам три университета региона и научные учреждения НАН заключили соглашение с Витебским областным союзом нанимателей, представляющим интересы промышленной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.
Участники семинара-совещания обсудили налаживание устойчивого сотрудничества по разработке и внедрению инноваций в промышленности. Вузы и научные учреждения рассказали о своих новых материалах, оборудовании и технологиях, которые необходимы для развития отрасли. Руководители предприятий затронули проблему нехватки на рынке новых технологий, коснулись и уровня подготовки специалистов, взаимодействия работодателя и университета в обучении кадров.
Для дальнейшей координации усилий в этих направлениях Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Физико-технический институт НАН, Объединенный институт машиностроения НАН, Полоцкий госуниверситет, Институт прикладной физики НАН, Витебский государственный технологический университет и Институт технической акустики НАН подписали с Витебским областным союзом нанимателей соглашение о сотрудничестве. Основной задачей общей работы сторон станет научно-инновационное сопровождение развития промышленных предприятий Витебской области. Подписанты документа намерены производить новую импортозамещающую продукцию, имеющую инновационную составляющую.
Тематический семинар-совещание представителей предприятий, вузов и научных учреждений уже провели в Бресте. В середине октября его планируют организовать в Гродно.-0-