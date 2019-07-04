В Слуцке будут производить краны мостового типа высокой грузоподъемности

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый цех по производству кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т откроется 5 июля в Слуцке на территории ОАО "Крановый завод", входящего в состав ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Открытие цеха станет завершением инвестиционного проекта "Строительство завода по изготовлению кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т с реконструкцией существующих производственных мощностей на ОАО "Крановый завод". Проект стартовал в 2016 году, общая величина инвестиционных затрат - более Br17 млн евро.

Итогом реализации проекта станет увеличение объема производственных площадей предприятия с 25,96 до 30,38 тыс. кв.м. Строительство цеха позволит увеличить степень локализации производства до 75%, расширить номенклатуру выпускаемых моделей грузоподъемной техники, повысить экономическую эффективность хозяйственной деятельности, качество продукции, производительность труда, конкурентоспособность предприятия на внутреннем рынке, его экспортный потенциал и, таким образом, организовать высокоэффективное импортозамещающее производство кранов высокой грузоподъемности.

ОАО "Крановый завод" занимает лидирующее место в стране по производству грузоподъемной техники. История предприятия началась в 1930 году, когда при Слуцкой машинно-тракторной станции была открыта ремонтная мастерская. В довоенное время станция была одним из крупнейших предприятий города и выполняла капитальный ремонт тракторных и автомобильных двигателей. В 1959 году на предприятии приступили к капитальному ремонту легковых автомобилей, в 1961 году - к изготовлению кран-балок для механизации колхозов и совхозов. Сегодня в ассортименте компании - подъемные краны, крановые компоненты и сопутствующее подъемно-транспортное оборудование.-0-