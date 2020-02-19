Ввод жилья с незавершенным капремонтом и бесхозяйственность - КГК указал на проблемы в ЖКХ Минска

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод жилья в эксплуатацию с незавершенным капитальным ремонтом и бесхозяйственность - председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов назвал основные проблемы в работе столичного ЖКХ сегодня на заседании коллегии контрольного ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мингорисполком проделал определенную работу и добился, например, снижения затрат, в том числе из бюджета, на обслуживание 1 кв.м жилья. Однако принимаемые меры нельзя признать достаточными. Отмечается нарастание негативных тенденций и системных проблем в деятельности организаций ЖКХ, выявляются нарушения законодательства и факты бесхозяйственности, ненадлежащее выполнение мероприятий госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда", - отметил Леонид Анфимов.

Глава комитета обратил внимание на несколько существенных недостатков. Так, пущен на самотек процесс ликвидации лишнего звена в системе ЖКХ - ЖРЭО. На полпути остановилась передача объектов коммунальной собственности профильным предприятиям. Не анализируются причины и не принимаются меры по ликвидации растущей задолженности за потребленную электроэнергию.

Вызывает озабоченность и искажение отчетности о вводе в эксплуатацию жилья после капремонта. "За 4 года объем средств, направляемых на капитальный ремонт жилищного фонда, вырос в Минске в 2 раза. Но доведенные показатели по ежегодному вводу жилья выполняются лишь на бумаге. В 2019 году ни одного дома не введено в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией. Отчитались о вводе всей площади 189 домов. А на деле 120 домов ввели лишь после замены системы газоснабжения, 55 домов - после замены стояков водоснабжения и канализации, что составляет всего лишь 4% и 10% соответственно от общей сметной стоимости капремонта дома", - сказал Леонид Анфимов.

Эти работы входят в состав только первого пускового комплекса. После отчета о вводе дома в эксплуатацию строители затягивают работы на остальных пусковых комплексах, страдает качество работ.

"Надеюсь, что Мингорисполком проанализирует ситуацию. Наша цель - вместе выработать подходы по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства", - заключил глава КГК.-0-